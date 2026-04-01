ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ, 6 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 7 ଗୁରୁତର
ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : April 1, 2026 at 10:34 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ପଛରୁ ଟ୍ରକ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ସେହିପରି 7 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଭ୍ୟାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ:
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଲନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୃଦ୍ଧି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର କଡୱାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 6 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇ ଜାଲନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହାଇୱେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜାଲନା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଦାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଟକର ଜାଲନା ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆହତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେ ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଟିଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
जालनानजीक समृद्धी महामार्गावर झालेल्या एका अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 1, 2026
या घटनेत जे लोक जखमी झाले त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि…
ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେକାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜାଲନା-ନାଗପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।"