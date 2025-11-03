ETV Bharat / bharat

ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ: କଲେଜ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 21 ମୃତ

ତେଲେଙ୍ଗାନା ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।

Several Death As Tipper Truck Hits Bus In Telangana Rangareddy
Several Death As Tipper Truck Hits Bus In Telangana Rangareddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 10:58 AM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Tipper Truck Hits Bus ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 21 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଲେଜ ପିଲା ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଆଜି (ସୋମବାର) ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତାନ୍ଦୁର ବସ୍ ଡିପୋ ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ପାକାପାଖି 21 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚେଭେଲା ମଣ୍ଡଳର ମିର୍ଜାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତାନ୍ଦୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (RTC) ବସ୍‌କୁ ​ଏକ ଟିପର୍ ଟ୍ରକ୍‌ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ପୁରୁଷ, 9 ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଅଧିକାଂଶ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ଛାତ୍ରମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚେଭେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବସ୍‌ରେ ପଥର ପଡ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଚେଭେଲା ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (CI) ଭୂପାଳ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ JCB ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । CIଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେଭେଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବିଜାପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚେଭେଲା-ବିକାରାବାଦ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

2 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା:

ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସେ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣହାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି । ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆହତମାନଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 3, 2025 at 11:53 AM IST

