ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୋର୍ପିଓ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, 4 ଗୁରୁତର
ଅଟୋକୁ, ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କୋର୍ପିଓ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
Published : March 27, 2026 at 11:22 AM IST
ଗ୍ୱାଲିୟର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଅଟୋକୁ, ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କୋର୍ପିଓ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ସୂଚନୀ ଅନୁସାରେ, ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2.30ରୁ 3.00ରେ ଏକ ଅଟୋରେ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବାଟରେ ଗ୍ୱାଲିୟର ସହରର ଥାଟିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଶୁରାମ ଛକରେ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଟୋଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତକମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପିଲା, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭମ ଶାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଗୁନ ଶାକ୍ୟ, ଶାଗୁନଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରୀତି କଶ୍ୟପ, ଶୁଭମଙ୍କ କାକା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶାକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୀଲା ଶାକ୍ୟ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରିୟାଂଶ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆରବ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜୟରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭୁରା କହିଛନ୍ତି, "ରାତିରେ ସ୍କୋର୍ପିଓଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଇ -ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଏହା ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପିଛା କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।"
ଗ୍ୱାଲିୟର ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଧର୍ମବୀର ସିଂହ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ପିଲାମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍କୋର୍ପିଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି ।"