ହିମାଚଳରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସିଲା ପଥର, 13 ମୃତ
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
Published : July 24, 2026 at 5:11 PM IST
ଚମ୍ବା(ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ): ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ...ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡି ଉପରେ ଖସିଲା ପଥର । ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛଅ ମାସର ଶିଶୁ ରହିଛି । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚମ୍ବା ଓ ଲାହୋଲ-ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଲାହୋଲ-ସ୍ପିତି ଏସପି ଶିବାନୀ ମେହଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଘଟଣଟି ଉଦୟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । କଡୁ ନାଲା ନିକଟରୁ ଏକ HP01M2210 ନମ୍ବର ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡି ଉପରେ ପାହାଡ ଉପରୁ ପଥର ଖସିପଡିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ବୀର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା:
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆସିଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ବୟାନ କରୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଗାଡିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଭରମୋର ବିଧାୟକ ଡା. ଜନକରାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗାଡିର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଙ୍ଗି ଉଦୟପୁର ମାର୍ଗରେ ଏକ ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡି ଉପରେ ପଥର ଖସିପଡିବାରୁ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ପାଙ୍ଗି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି । ତେବେ ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ।
ତେବେ ଚମ୍ବା ଡିସି ମୁକେଶ ରେପସବା କବିଛନ୍ତି ଯେ, ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡି ଉପରେ ପଥର ପଡିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ତେବେ ଲାହୋଲ ସ୍ପିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଆସୁଛି । ବିଆରଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।