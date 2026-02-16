ବନ୍ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, 7 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଅଲୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କଳକାରଖାନାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
Published : February 16, 2026 at 12:50 PM IST
Tragedy in Alwar ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ନିଆଁ ଲାଗି 7 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଖୁସଖେଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ । ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
#WATCH | Rajasthan: Seven people burned to death in a fire that broke out in a chemical factory in Bhiwadi of Khairthal-Tijara district. Their bodies have been recovered. Firefighting operations are underway. More details awaited.— ANI (@ANI) February 16, 2026
(Video Source: Fire Department) pic.twitter.com/VjxVALnjh3
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ରାଜୁ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 6ଟି ଦମକଳ ଗାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ।’
7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିନଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ ଭିୱାଡି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦ ପଡିଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି:
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଧ୍ୟୋଗିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନମ୍ବର G-1, 118ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କାରଖାନା କିଛି ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡିଥିଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଅଚାନକ ଫ୍ଯାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁ ଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 3 ରୁ 4 ଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ।
ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ:
ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି କି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ତେବେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ । ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।