ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍. ସତୀଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କମାରାବରୀପାଲି ଗାଁରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
Published : April 15, 2026 at 2:58 PM IST
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍. ସତୀଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର କମାରାବରୀପାଲି ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
"କାଦିରି ମଣ୍ଡଳର କମାରାବରୀପାଲି ଗାଁରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା 30 ମିନିଟ ସମୟରେ ଏକ ଘରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ସତୀଶ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଘରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଶ୍ରମିକମାନେ ରହୁଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ