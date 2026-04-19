ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 18 ମୃତ ଓ 6 ଗୁରୁତର

ତାମିଲନାଡୁର ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଟୁନାର ପଟ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ଏହି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।

Massive Explosion at Firecracker Factory Near Virudhunagar; 17 Dead
ତାମିଲନାଡୁର ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଟୁନାର ପଟ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 5:40 PM IST

Updated : April 19, 2026 at 5:55 PM IST

ବିରୁଧୁନଗର (ତାଲିମନାଡୁ): ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରଖାନାରେ ଥିବା 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାସହ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁର ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଟୁନାର ପଟ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାର କାଟୁନାରପଟ୍ଟିରେ ଏକ ଘରୋଇ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଣ କାରଖାନାର 4ଟି କୋଠରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏନେଇ ତାମିଲନାଡୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଟ୍ଟାନାରପଟ୍ଟିରେ ହୋଇଥିବା ବାଣ କାରଖାନା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ.କେ.ଏସ.ଏସ.ଆର. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଥାଙ୍ଗମ ଥେନାରାସୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।"

