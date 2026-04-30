ଚଳନ୍ତା କାର୍ରେ ନିଆଁ, 2 ଶିଶୁ ସମେତ 5 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଜପୁର ନିକଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : April 30, 2026 at 11:00 AM IST
ଅଲୱାର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଚଳନ୍ତା କାର୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ରାସ୍ତାରେ୍ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା କାର୍ । ନିଆଁରେ ଜଳି 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଜପୁର ନିକଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିଓପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି କାର୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଓ ହଠାତ୍ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ବିନୋଦ କୁମାର ମେହେର ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାର୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଘୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ଗାଡି ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ DNA ପରୀକ୍ଷା:
ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଏସପି) କୈଳାସ ଜିନ୍ଦଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ କାର୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଗାଡ଼ିଟି ସିଏନଜି (CNG) ଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ବାହରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡ଼ିରୁ କେବଳ କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ DNA ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।"
ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।