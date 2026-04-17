ବସ୍‌ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଜଳିଗଲା କାର୍‌, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ମୃତ

ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହିତ ଏକ କାର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Nine Of Family Killed As Car Catches Fire After Collision With Bus In Surpur
Etv Bharatର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦଗିରରେ ଏକ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍‌ରୁ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 9:07 PM IST

ୟାଦଗିର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ବସ୍ ସହିତ କାର୍‌ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା କାର୍‌ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସୁରପୁର ତାଲୁକର ଶାନ୍ତପୁରା କ୍ରସ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପୃଥ୍ବୀକ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାକ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି ଭେଇକିଲ୍ (CUV) କାର୍‌ର ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇଥିଲା । ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ କାର୍‌ଟି ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପରେ CUVରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କାର୍‌ ଏବଂ ବସ୍ ଉଭୟ ନିଆଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ (52) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନନ୍ତ କାଲା (45); ଶରଣପ୍ପା (36) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିସର୍ଗ (30); ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ (3), ଅଦ୍ବିକ୍ (5) ଏବଂ ଶ୍ରୀନିଧି (1.5); ଏବଂ ଶଶିକଳା (30) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ (8) ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ସେପଟେ ଶଶିକଳାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ବିରାଟ (10) ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲସ କହିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ସମେତ ମୋଟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୟଦଗିରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବିରାଟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାଇଚୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିରୱାର ତାଲୁକର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡିଟି ୟାଦଗିରରୁ ରାଇଚୁରସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବସ୍‌ଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କଳାବୁରାଗି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ବସ୍‌ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

