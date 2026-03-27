ଟ୍ରକ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କା, ୧୦ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୧ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : March 27, 2026 at 7:07 AM IST
ଛିନ୍ଦୱାଡା (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହ ରସୁଣ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହପରି 31ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଛିନ୍ଦୱାଡା ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରକୁଣ୍ଡରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ ଛିନ୍ଦୱାଡାର ନାଗପୁର ରୋଡର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ରସୁଣ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 47 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ, 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଛିନ୍ଦୱାଡା କଲେକ୍ଟର ହରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବସ୍ଟିରେ ମୋଟ 47 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରୁ ଭଣ୍ଡାରକୁଣ୍ଡ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସାମ୍ନାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବସ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଗପୁର ରୋଡର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ, 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ସେପଟେ ଛିନ୍ଦୱାଡା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ ।
आज शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूँ।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 26, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଛିନ୍ଦୱାଡା-ନାଗପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"