ଟ୍ରକ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କା, ୧୦ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୧ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିବା ବେଳେ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଟ୍ରକ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କା (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 7:07 AM IST

ଛିନ୍ଦୱାଡା (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହ ରସୁଣ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହପରି 31ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଛିନ୍ଦୱାଡା ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରକୁଣ୍ଡରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ ଛିନ୍ଦୱାଡାର ନାଗପୁର ରୋଡର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ରସୁଣ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍‌ରେ ପାଖାପାଖି 47 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ, 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଛିନ୍ଦୱାଡା କଲେକ୍ଟର ହରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବସ୍‌ଟିରେ ମୋଟ 47 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରୁ ଭଣ୍ଡାରକୁଣ୍ଡ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସାମ୍ନାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ବସ୍‌ଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଗପୁର ରୋଡର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ, 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"

ସେପଟେ ଛିନ୍ଦୱାଡା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଛିନ୍ଦୱାଡା-ନାଗପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

