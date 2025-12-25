ETV Bharat / bharat

ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ହେଲା ଟ୍ରକ, 10 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ବସ ଜଳିଯାଇଛି । 10ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Several Killed As Bus Catches Fire After Collision With lorry Truck In Karnataka
ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ହେଲା ଟ୍ରକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 7:41 AM IST

1 Min Read
ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ବସ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବଡିଭୋରରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

10 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ:

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ରାଭେଲ ବସ୍ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଶିବମୋଗା ଦେଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବାଟରେ ହିରିୟୁରର ଜବାନଗୋଣ୍ଡାନାହାଲ୍ଲି ନିକଟରେ ବସ୍‌ଟି ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଯେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ଟି ହଠାତ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । କିଛି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍‌ଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ସହ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Several Killed As Bus Catches Fire After Collision With lorry Truck In Karnataka
ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ହେଲା ଟ୍ରକ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସରେ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ବି.ଟି. କହିଛନ୍ତ, "ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ଟ୍ରକ ଆସି ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଲରି ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତଦେହକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । 9 ଜଣଙ୍କୁ ତୁମକୁରୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବସ୍‌ରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲରି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଛି । ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

