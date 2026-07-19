ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ, ୮ ମୃତ ଓ ୧୨ ଜଣ ଆହତ
ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ।
Published : July 19, 2026 at 8:01 PM IST
କୋହିମା: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆଜି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅନେକ ଘର ଭାସିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
Mon, Nagaland | At least 8 people have died and 12 others injured following massive landslide incidents occurred in multiple locations in Nagaland's Mon district on Sunday.— ANI (@ANI) July 19, 2026
Wennyei Konyak, Deputy Commissioner of Mon district told ANI, so far 4 bodies have recovered and four…
ମୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି କମିଶନର ଭେନ୍ନେୟ କୋନ୍ୟାକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମୋନ୍ ସହର ଏବଂ ତିଜିଟ୍ । ପ୍ରାୟ ରାତି 1ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6-7ଟା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ।"
ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ, SDRF, ପୋଲିସ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ, NDRF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବାର ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
Incessant rains and a cloudburst in the wee hours of the morning in #Mon Hq, Nagaland has caused widespread destruction at various localities this morning. Human casualties reported, survivors still trapped. Rescue operations by locals hampered due to continuous rain & landslide.… pic.twitter.com/DsxPmnu7u1— S. Phangnon Konyak (@SPhangnon) July 19, 2026
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋନ୍ ସହରରେ ଘର, ରାସ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ଯାନେବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜନି ରୁଆଙ୍ଗମେଇ କହିଛନ୍ତି, "ରବିବାର ସକାଳ ଠାରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି, ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଫିଉ ରିଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜୀବନହାନି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତୁ । ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF), ପୋଲିସ ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଦଳ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀ କୂଳ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।