ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ୍, 6 ମୃତ ଓ 20 ଆହତ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୂର୍ଯ୍ୟାପେଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଡାଡ ମଣ୍ଡଳର ଦୋରାକୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : August 26, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : August 26, 2026 at 9:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ(ତେଲେଙ୍ଗାନା): କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାନୀ ଘରୋଇ ବସ୍ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୂର୍ଯ୍ୟାପେଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଡାଡ ମଣ୍ଡଳର ଦୋରାକୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘରୋଇ ବସ୍ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Suryapet, Telangana: In the early morning hours today, around 5:20 am, a private travel bus rammed into a moving truck. Six people lost their lives, and others sustained serious injuries. They were shifted to local hospitals for treatment. A total of 43 passengers were travelling…— ANI (@ANI) August 26, 2026
ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଘରୋଇ ବସ୍ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଭୋର ପାଖାପାଖି 4.30ରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଡାଡ ମଣ୍ଡଳର ଦୋରାକୁଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ଟି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟାପେଟ୍ ଏସ୍ପି ନରସିଂହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଘଟିଛି । ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ବସ୍ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
Telangana CM Revanth Reddy expressed shock over the road accident in Suryapet district. A private bus collided with a container near Dwarakunta in Kodad mandal. The CM instructed the Chief Secretary (CS) to take measures to ensure better medical treatment for the injured:… https://t.co/gkEAUdqzSS— ANI (@ANI) August 26, 2026
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।