ଓଲଟିଲା ଶ୍ରମିକ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ: 2 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 16 ମୃତ, 20 ଆହତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରରେ ଘଟିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ, ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ।
Published : April 30, 2026 at 9:33 AM IST
ଧାର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ବିଧବାର) ରାତିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା । ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ । ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।
Deeply pained to hear about the loss of lives in an accident in Dhar, Madhya Pradesh. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their loved ones in this mishap. Prayers for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) April 29, 2026
ଓଲଟିଲା ଶ୍ରମିକ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମଝେରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ 8.30 ମଧ୍ୟରେ ଚିକାଲିଆର ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ରାସ୍ତା ଡିଭାଇଡର୍ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଲେନ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସେହି ଲେନ୍ରେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପଥଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ତିର୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ସମେତ 16 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଧାରର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଷେକ ଚୌଧୁରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ।"
ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (PMNRF)ରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ଶୁଣି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଆରଏଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"