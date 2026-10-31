ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 4 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଫେଜ୍-1ରେ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : October 31, 2026 at 9:02 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଫେଜ୍ 1ରେ ଥିବା ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 9ଟାରେ B-293/294 ସ୍ଥିତ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ କାରଖାନା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi: Fire officer ADO Paras Kumar says, "The Fire Service received a call around 9:31–9:32 pm regarding a fire inside a factory in Mangolpuri...six individuals were rescued. All of them were transported to Sanjay Gandhi Hospital...it is a footwear manufacturing unit; shoes are produced and stored on the premises...the fire initially broke out in the basement. We managed to contain it within the basement, preventing it from spreading further. Due to the heavy smoke, we recovered one person from the third-floor staircase and rescued five others from the fourth floor. The fire has been completely extinguished, and the cooling-down process is currently underway."— ANI (@ANI) October 30, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାରଖାନା ଭିତରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ବେସମେଣ୍ଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ADO ପାରସ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ନିଆ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା ।"
VIDEO | Delhi: Many feared injured after a massive fire engulfs a factory in Mangolpuri area. Rakesh Bharadwaj, from CATS ambulance service, says, "We received a call for a fire at 9.50 pm. Taking swift action, we reached the spot of the incident in 5-7 minutes. We hospitalised 6-7 patients at the Sanjay Gandhi Hospital. We do not have information on the casualties. We rescued 6 people from the site of the incident..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
ଡିସିପି ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋଟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କାରଖାନା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।