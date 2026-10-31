ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 4 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଫେଜ୍-1ରେ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Fire At Delhi Shoe Factory
ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2026 at 9:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଫେଜ୍ 1ରେ ଥିବା ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 9ଟାରେ B-293/294 ସ୍ଥିତ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ କାରଖାନା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାରଖାନା ଭିତରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ବେସମେଣ୍ଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ADO ପାରସ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ନିଆ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା ।"

ଡିସିପି ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋଟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କାରଖାନା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Watch: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ, କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ

TAGGED:

DELHI SHOE FACTORY FIRE
MANGOLPURI FIRE
DELHI INDUSTRIAL AREA FIRE HAZARD
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀ ଜୋତା କାରଖାନା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.