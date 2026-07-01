ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ହେଇ ଜଳିଗଲା ବସ୍, 7 ମୃତ୍ୟୁ ଓ 29ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ରାଜସ୍ଥାନର ଦୌସା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାବା ଫଳରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Delhi-Mumbai Expressway
ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 7:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୌସା (ରାଜସ୍ଥାନ): ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଦୌସା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହୋଇଛି । କୋଲୱା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଧନୱାଡ ନିକଟରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଋଷିକେଶରୁ ଇନ୍ଦୋର ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍, ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବସ୍‌ଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁରେ ଜଳି 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଆହତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବସ୍‌ଟି ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଇନ୍ଦୋର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପୀୟୁଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିଶୁ ସମେତ 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପରିଚାଳନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 100 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍, 3 ଶ୍ରମିକ ମୃତ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

TAGGED:

BUS TRUCK ACCIDENT
FIRE BROKE OUT IN BUS
ବସ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣା
RAJASTHAN ROAD ACCIDENT
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.