ETV Bharat / bharat

ମୁମ୍ବାଇ କୋଷ୍ଟାଲ ରୋଡ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ

ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଷ୍ଟାଲ ରୋଡ୍‌ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା BMW କାର୍ । ତିନି ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ।

MUMBAI BMW CAR ACCIDENT
ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା BMW କାର୍, ତିନି ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା BMW କାର୍, ତିନି ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରୋଡ୍‌ରେ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ସକାଳେ ଲାଲ୍ କଲେଜ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏକ BMW କାର୍ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରୁ ହାଜି ଅଲି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍‌ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ନାୟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ଗଜଲ (୨୧) ଏବଂ ଧ୍ରିୟା ସେଠ୍ (୧୭) ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତୃତୀୟ ମୃତକ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମା ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ତାରଦେଓ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର ବରିଷ୍ଠ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୀନା ଜଗତାପ କହିଛନ୍ତି,"ସକାଳ ୫ଟା ୨୦ ସମୟରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର BMW କାର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା । କାର୍‌ଟି ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରୁ ହାଜି ଅଲି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରୋଡ୍‌ର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇ ନାୟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"

ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇର ଲାଲବାଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗଣେଷ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ଜଣେ ୮ ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । କାଲାଚୌକିର ଦତ୍ତାରାମ ଲାଡ୍ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ କାଲାଚୌକି ବିଭାଗ ସାର୍ବଜନିକ ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖୋରଧାରେ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୫ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ପହଁଚିବ ମୃତଦେହ

TAGGED:

BMW CRASH
MUMBAI ACCIDENT
BMW ACCIDENT
ମୁମ୍ବାଇ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା
MUMBAI BMW CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.