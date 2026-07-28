ETV Bharat / bharat

ଅମରନାଥରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘାଟିରୁ ଖସି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌, 40 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ରେ ଥିବା 40 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 18 ଜଣ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ 22 ଜଣ ରାଜସ୍ଥାନ ବାସିନ୍ଦା ।ଆହତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ।

AMARNATH BUS ACCIDENT
ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଅମରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 28, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AMARNATH BUS ACCIDENT , ଗନ୍ଦରବଲ(ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଜମୁ-କାଶ୍ମୀର ଗନ୍ଦରବଲର ହରିଗନିବାନ ସ୍ଥିତ ଏସ୍‌ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଅମରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି । ଫଳରେ ବସ୍‌ରେ ଥିବା 40 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବସ୍‌ରେ 40 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ । ଆହତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 18 ଜଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି 22 ଜଣ ରାଜସ୍ଥାନ ବାସିନ୍ଦା ।

Amarnath Yatra Bus Accident
ଅମରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:

ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବସ୍‌ଟି AR11 D5655 ନମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି । ବସଟି ଏକ ବୁଲାଣିରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବସ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Amarnath Yatra Bus Accident
ଖାଈକୁ ଖସିପଡିଲା ବସ୍‌ (ETV Bharat)

କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କଙ୍ଗନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନମାଜ ପଢିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ । ଦେଖିଲୁ ଏକ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

Amarnath Yatra Bus Accident
ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍‌ଟି ଏକ ଘର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ ।’

Amarnath Yatra Bus Accident
ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଆଗରୁ ବି ଏଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି...

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଏଲ୍‌ ଆକାରର ଅଟେ । ତେଣୁ ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟିଛି ।

ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ :

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏସଏଚଓ ରଇସ୍‌ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଓ ଆଇଟିବିପି ଯବାନ, ସିଆରପିଏଫର 118 ବାଟାଲିୟନ, 2 ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ, 21 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସ୍‌ରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେ ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା-2026; ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପ୍ରଶାସନ

ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସହୀଦ

TAGGED:

AMARNATH YATRA
JAMMU KASHMIR ACCIDENT
ଅମରନାଥ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା
AMARNATH BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.