ETV Bharat / bharat

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HPL)ର ନାଫ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Several injured in fire at naphtha pipeline in West Bengals Haldia
ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଲିକତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HPL)ର ନାଫ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ 2.45 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ନିଆଁ ହଳଦିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚିରଞ୍ଜୀବପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 12ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ଉପଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତମଲୁକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ କୋଲକାତାର SSKM ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ NRS ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସହରର ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ରେଳ ଉପକରଣକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ପୋଲିସ ଆଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୋମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଦିଆଯିବ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।"

ସେପଟେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ନାଫ୍ଥା ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ । ନାଫ୍ଥା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ; ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ହେତୁ HPL ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପରିଚାଳନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇହେବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ।"

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହଳଦିଆରୁ ପାଂସକୁରା ଓ ହାୱଡା ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ରେଳ ଲାଇନର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଳଦିଆରୁ ସକାଳ ଟ୍ରେନକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଖବର ପାଇ ହଳଦିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଜଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ପଠାଯାଉଛି । ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁର ଆଁରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ଦୋକାନ

ରାଜଧାନୀରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଲିଗଲା କାର୍, ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ

TAGGED:

FIRE BREAKS OUT AT NAPHTHA PIPELINE
WEST BENGALS HALDIA FIRE
FIRE INCIDENT IN WEST BENGAL
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
NAPHTHA PIPELINE FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.