ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HPL)ର ନାଫ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : June 30, 2026 at 12:27 PM IST
କଲିକତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HPL)ର ନାଫ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ 2.45 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ନିଆଁ ହଳଦିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଚିରଞ୍ଜୀବପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 12ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ଉପଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତମଲୁକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ କୋଲକାତାର SSKM ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ NRS ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସହରର ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ରେଳ ଉପକରଣକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ଆଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୋମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଦିଆଯିବ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।"
ସେପଟେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ହଳଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ନାଫ୍ଥା ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ । ନାଫ୍ଥା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ; ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ହେତୁ HPL ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପରିଚାଳନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇହେବ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହଳଦିଆରୁ ପାଂସକୁରା ଓ ହାୱଡା ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ରେଳ ଲାଇନର ବହୁତ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଳଦିଆରୁ ସକାଳ ଟ୍ରେନକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ହଳଦିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଜଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ପଠାଯାଉଛି । ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ।"