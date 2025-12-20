ରେଳଲାଇନ ପାର୍ ବେଳେ ମାଡିଗଲା ଲୌହଦାନବ; 7 ହାତୀ ମୃତ
ରେଳଲାଇନ ପାର ହେଉଥିବା ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରାକରୁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର 5 ବଗି ।
Published : December 20, 2025 at 12:42 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 12:51 PM IST
ଗୌହାଟୀ: ଆସାମରେ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣଗ୍ରସ୍ତ । ରେଳଲାଇନ ପାର ହେଉଥିବା ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରାକରୁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ । ଟ୍ରେନର 5ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଆହତ ହୋଇଛି । ସାଇରଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସାମର ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର କାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଙ୍ଗଜୁରାଇ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
#WATCH | Hojai, Assam | Updated visuals from the spot where seven elephants got killed after the Train no. 20507 DN Sairang - New Delhi Rajdhani Express dashed into elephants in the Jamunamukh - Kampur section under Lumding Division of N.F. Railway. No casualties or injuries to… pic.twitter.com/yo95dUswtn— ANI (@ANI) December 20, 2025
ଗୌହାଟୀରୁ ପ୍ରାୟ 126 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନର 5ଟି କୋଚ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି," ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟା 15 ସମୟରେ ଏନଏଫ ରେଳବାଇର ଲୁମଡିଂ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମୁନାମୁଖ-କାମ୍ପୁର ସେକ୍ସନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20507 ସାଇରଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାତୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଲୋକୋମୋଟିଭ ଓ 5ଟି ବଗି ଟ୍ରାକରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।"
ଯେଉଁସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ହାତୀପଲଙ୍କ ଚଲାପଥ ନଥିଲା । ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକପାଇଲଟ ଏମର୍ଜେନ୍ତି ବ୍ରେକ ମାରିଥିଲେ । ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟରେ ରାତିପ୍ରାୟ 2ଟା 15 ମିନିଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏକ ହାତୀ ପଲ ପାହାଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 7ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବନ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ମୃତ ହାତୀ ଗୁଡିକର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଉଛି ।" ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
