ETV Bharat / bharat

ତାରପୀଠ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 7 ମୃତ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାରାପୀଠ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ହୋଟେର ରହିଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

At least 6 dead, 4 ill in massive hotel fire at Tarapith
ତାରପୀଠ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 8:21 AM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 9:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଲିକତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ଆଜି ସକାଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୀରଭୂମିର ତାରାପୀଠରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାମପୁରହାଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାରାପୀଠର ଏହି ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋର ସମୟରେ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । କେହି ତୁରନ୍ତ ଏହା ଜାଣିପାରି ନଥିବାରୁ, ଅତିଥିମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ହୋଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଏହି ହୋଟେଲର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲର ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଓ ଆହତଙ୍କୁ ରାମପୁରହାଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଧୂଆଁ ହେବାରୁ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ରାମପୁରହାଟରୁ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାମପୁରହାଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଅଘଟଣ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 2 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ

Watch: ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ

Last Updated : August 17, 2026 at 9:26 AM IST

TAGGED:

TARAPITH HOTEL FIRE
BREAKS OUT TARAPITH HOTEL
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ତାରାପୀଠ ହୋଟେଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
WEST BENGAL FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.