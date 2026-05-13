ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଘଟଣ: ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡିବାରୁ 6 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 15 ଆହତ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ସାଙ୍ଗଲିରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା ପାଚେରୀ । ଫଳରେ ଚାପି ହୋଇ 6 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : May 13, 2026 at 12:31 PM IST
ସାଙ୍ଗଲି(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ 6 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲା ଜାଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟେବାଡିରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଭୁଶୁଡିଲା ପାଚେରୀ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସମୟ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିର୍ମାଣଧିନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସାହାରା ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ମେଟାଲ୍ ସେଡ୍ ଉଡି ଆସି ପାଚେରୀ ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ପଥର ଓ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ପାଚେରୀ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନେକ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ମୃତକ ହେଲେ..
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଭାଉସାହେବ ମାଠେ (45 ବର୍ଷ), ଅରୁଣ ବିଜୟ ଗେଜଗେ(14 ବର୍ଷ), ସୋନୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗେଜଗେ(14 ବର୍ଷ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାସିନ୍ଦା) କୋଣ୍ଡିବା ସୋବା ଗେଜଗେ(65 ବର୍ଷ), ସଞ୍ଜୁଭାଇ ରାମ ଚୌଧରୀ (51 ବର୍ଷ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାସିନ୍ଦା) ଓ ଶଙ୍କର ଆବା ଲୋଖଣ୍ଡେ (75 ବର୍ଷ) । ଏଥିରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଶୋକର ଛାୟା:
ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋପିଚାନ୍ଦ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ପଡଲକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁରୁଗବାଇ ଦେବୀ ମେଳା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । 6 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 15 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସାଙ୍ଖ, ମିରାଜ ଓ ବିଜୟପୁରା ସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆହତଙ୍କୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କିପରି ମିଳିପାରିବ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।