ETV Bharat / bharat

ମୁମ୍ବାଇ କୁର୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: 2 ମୃତ, ଅନେକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୁର୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ।

Mumbai rain alert
ଭୂସ୍ଖଳନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 9:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି(ବୁଧବାର) ମୁମ୍ବାଇ କୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଚିରାଗ ନଗରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ରୁ8 ଜଣ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3.48 ମିନିଟ ସମୟରେ ଚିରାଗ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋହେଲ ଅନସାରୀ(18), ମହମ୍ମଦ ଅନସାରୀ(14) ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଭୋର ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ:

ତେବେ ଗୌସିୟା ଚୌଲ ସ୍ଥିତ ରାଠୋଡ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌ 2ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଆହୁରି 6ରୁ 8 ଦବି ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ ?

ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଫଳରେ କୁର୍ଲାର ଗୌସିୟା ଚୌଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ତେବେ ଡିସିପି ଗଣେଶ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଘାଟକୋପର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଶୋକନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ବିଏମସି, ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ 6ରୁ8ଲୋକ ଫସିରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ମୁମ୍ବାଇକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ, ପାଲଘର ଓ ରାୟଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ

ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 10 ମୃତ: ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ; ୭ ମୃତ

TAGGED:

MUMBAI KURLA
KURLA LANDSLIDE
କୁର୍ଲା ଭୂସ୍ଖଳନ
ମୁମ୍ବାଇ ଭୂସ୍ଖଳନ
MUMBAI RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.