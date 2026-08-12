ମୁମ୍ବାଇ କୁର୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: 2 ମୃତ, ଅନେକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୁର୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ।
Published : August 12, 2026 at 9:52 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି(ବୁଧବାର) ମୁମ୍ବାଇ କୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଚିରାଗ ନଗରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ରୁ8 ଜଣ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3.48 ମିନିଟ ସମୟରେ ଚିରାଗ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
#UPDATE | Mumbai | 6-8 persons are likely to be trapped. The incident took place at 0348 hours. A rescue operation is going on. Teams of MFB, Police, 108 Ambulance, NDRF & ward staff are present at the spot. Two injured persons include Sohel Ansari (18) and Mohamad Ansari (14).… https://t.co/3MzmpYPzAl— ANI (@ANI) August 12, 2026
ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋହେଲ ଅନସାରୀ(18), ମହମ୍ମଦ ଅନସାରୀ(14) ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
#WATCH | Maharashtra: Landslide occurred at Gaushiya Chawl, Chirag Nagar, near Rathod Medical in Kurla, at around 3:48 am. Three to four people are suspected to be trapped. Rescue operation underway. pic.twitter.com/uLeHolcD70— ANI (@ANI) August 12, 2026
ଭୋର ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ:
ତେବେ ଗୌସିୟା ଚୌଲ ସ୍ଥିତ ରାଠୋଡ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ 2ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଆହୁରି 6ରୁ 8 ଦବି ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ ?
ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଫଳରେ କୁର୍ଲାର ଗୌସିୟା ଚୌଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ତେବେ ଡିସିପି ଗଣେଶ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଘାଟକୋପର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଶୋକନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ବିଏମସି, ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ 6ରୁ8ଲୋକ ଫସିରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୁମ୍ବାଇକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ, ପାଲଘର ଓ ରାୟଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।