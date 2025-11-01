ETV Bharat / bharat

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 10 ମୃତ

ଏକାଦଶୀ ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 1:08 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 3:30 PM IST

ଅମରାବତୀ: ଏକାଦଶୀ ପର୍ବରେ ବଡ ଅଘଟଣ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳଚକଟା ଘଟି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଲୁହା ରେଲିଂ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଦଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଦିନ 11ଟା 30ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୋଶିବୁଗ୍ଗା ସବଡିଭିଜନ ଇନଚାର୍ଜ ଡିଏସପି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଭିଡ ଜମିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହରମୁକୁନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 2ହଜାର ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ତାହା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇନଥିଲୁ ।

ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍‌ ଭିଡ ହୋଇଗଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।

ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତ ଓ ଆହତଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଲେଖାଏ PMNRFପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଏମ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ:

ଏହି ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାସିବୁଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ । ଆହତଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । "

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ଯାଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶକରି କହିଛନ୍ତି, "ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 9 ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । "

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟମାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ।"

ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ନବନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ବାର ରହିଛି ।

Last Updated : November 1, 2025 at 3:30 PM IST

