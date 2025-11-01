ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 10 ମୃତ
ଏକାଦଶୀ ପର୍ବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।
Published : November 1, 2025 at 1:08 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 3:30 PM IST
ଅମରାବତୀ: ଏକାଦଶୀ ପର୍ବରେ ବଡ ଅଘଟଣ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳଚକଟା ଘଟି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଲୁହା ରେଲିଂ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଦଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଦିନ 11ଟା 30ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୋଶିବୁଗ୍ଗା ସବଡିଭିଜନ ଇନଚାର୍ଜ ଡିଏସପି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଭିଡ ଜମିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହରମୁକୁନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 2ହଜାର ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ତାହା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇନଥିଲୁ ।
Pained by the stampede in Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who…
ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଭିଡ ହୋଇଗଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।
ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତ ଓ ଆହତଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଲେଖାଏ PMNRFପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu tweets, " the stampede incident at the venkateswara temple in kasibugga in srikakulam district has caused a shock. the death of devotees in this tragic incident is extremely heartbreaking... i have instructed the officials to provide speedy and… https://t.co/SSHk4CGOnO pic.twitter.com/UdbrlEKKZ1— ANI (@ANI) November 1, 2025
ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଏମ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାସିବୁଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ । ଆହତଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । "
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ଯାଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶକରି କହିଛନ୍ତି, "ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 9 ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । "
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the stampede at the Kashibugga Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My condolences to the families of the devotees who lost their lives. Praying that the injured may recover at the earliest.— Amit Shah (@AmitShah) November 1, 2025
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟମାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ।"
ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ନବନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ବାର ରହିଛି ।
