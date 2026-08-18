ETV Bharat / bharat

ଭିଣ୍ଡରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟ୍ରକ୍ ଓ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ମୃତ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣ ଆହତ ।

BHIND ROAD ACCIDENT
ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭିଣ୍ଡ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 719 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଗୋହାଡ ଚୌରାହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛିମକା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋହାଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୱାଲିୟର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

BHIND ROAD ACCIDENT
ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat)

8 ମୃତ, 21 ଆହତ:

ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଚଗୱାନ, ଲଖିମପୁର ଖେରି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିନୌର ଗାଁରୁ ଧାନ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଏକ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ 719 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଛିମକା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

‘କାମ ସାରି ଫେରୁଥିଲୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲୁ’

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନନ୍ଦଲାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଶ୍ରମିକ । ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାବରାର ଚିନୌର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲୁ । ହେଲେ ଗତକାଲି କାମ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସହ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଗାଇ,ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗ୍ବାଲିୟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି,"ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ମୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଲ ଭିତରକୁ ଓଲଟିଲା ଚକାଡୋଳା ବସ୍‌, 21 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

TAGGED:

MADHYA PRADESH ROAD ACCIDENT
PICKUP VAN COLLIDED WITH TRUCK
NH719 ACCIDENT NEWS
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣା
BHIND ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.