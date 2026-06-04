ବିହାରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ
ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ।
Published : June 4, 2026 at 8:55 AM IST
ମୁଜାଫରପୁର: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 3 ମୃତ । ଜଳିଗଲେ 20 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ । ବିହାର ମୁଜ୍ଜାଫରପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ।
ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିବାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ମୁଜାଫରପୁରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଭୋର 3ଟାରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ନିଆଁ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏନ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଭୋର 3ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ । ଆଇସିୟୁ ବିଭାଗ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ’’।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ ସେନ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଯାବତ୍ 3 ରହିଛି । ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ 13 ରୁ 15 ଜଣ ରୋଗୀ ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ । କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ସକ୍ରିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ