ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: 10 ମୃତ, 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Uttarakhand Bus Accident: ଋଷିକେଶ-ବଦ୍ରିନାଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମୁନିକୋରେତି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ମୃତ ।
Published : November 17, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 10:42 AM IST
ଋଷିକେଶ(ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶ-ବଦ୍ରିନାଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଘାଟି ରାସ୍ତାର 100 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି, ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେହିପରି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାଘରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାରଟି 500 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ 112 କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୁନିକୋରେତି ପୋଲିସ ସମେତ ଗୁଲର, ଶିବପୁରୀ ଓ ବ୍ୟାସି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏଥିସହ ଏସଡିଆରଏଫ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆହତଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ବସରେ 30 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଡିଆରଏଫ ଅଧିକାରୀ କବିନ୍ଦ୍ର ସଜବାଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ବସରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ।’
ହରିଦ୍ବାରରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଉଥିଲା ବସ୍:
ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ତେବେ ଟେହରି ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିକୋରେତ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 5ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବସ୍ଟି ହରିଦ୍ବାରରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ବସ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 100 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ର ସାମନା ପଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ପାହାଡି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ମୃତ, 6 ଆହତ
ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ କାରରେ ବାହାଘରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 500 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା କାର୍ । ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଘଟଣଟି କାନ୍ଦରା ମୋଟର ରାସ୍ତା କ୍ୟୁଞ୍ଜା ଭ୍ୟାଲି ନିକଟରେ ଘଟିଛି ।