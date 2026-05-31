ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 500 ମିଟର ଖାଇକୁ ଖସିଲା କାର୍, 8 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତିସା ଅଞ୍ଚଳର ସାଚ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ।
Published : May 31, 2026 at 1:02 PM IST
ଚମ୍ବା(ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ): ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଖାଇକୁ ଖସିଲା କାର, ଫଳରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତିସା ଅଞ୍ଚଳର ସାଚ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ହିମାଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାର୍ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ।
କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚମ୍ବା ଏସପି ବିଜୟ କୁମାର ସକଲାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକେ ସାଚ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ଗାଡିଟି ଯେତେବେଳେ କାଲାବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ହିମାଚଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଡଲହୋଜିରେ ଏକ ଇନୋଭା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକିଂ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପରିବାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ବରଫାବୃତ୍ତ ପାହାଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ ସାଚ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବୈରାଗଢ ପୋଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବରଫାବୃତ୍ତ ରାସ୍ତା କାରଣରୁ ଚକ ଖସିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଲାଖି ଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର(ମେ’ 29) ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଅଞ୍ଚଳଟି ପାହାଡିଆ, ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ତିସା ଓ ବେରୁଗଢ ପୋଲିସ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ସ୍ବତପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।