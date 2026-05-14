ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଚାଲିଗଲା 56 ଜୀବନ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ବର୍ଷା-ପବନ କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 56 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ରିଲିଫ୍‌ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଚାଲିଗଲା 56 ଜୀବନ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 10:47 AM IST

Updated : May 14, 2026 at 11:10 AM IST

STORM IN UP , ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା-ପବନରେ କେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘରଦ୍ବାର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୃତାହତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 56 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା । ଅନେକ ମୃତାହତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥ ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ (ETV Bharat)

କେଉଁଠି କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ?

ୟୁପିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦୋହିରେ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଫତେପୁରରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡାଉନରେ 5 ଜଣ, ପ୍ରତାପଗଡରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦୋଲି ଓ କୁଶିନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି ସୋନଭଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରିଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ହାନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଫୁଲପୁରରୁ 4, ସୋରନରେ 3, ମେଜାରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଭଦୋହିରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ କାରଣରୁ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କୁନୱାରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ପଡିଛି । ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।’

ମୃତ ମହିଳା (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଫତେପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ଷା-ପବନ କାରଣରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଗା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।’

ପ୍ରତାପଗଡରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଜୋର ପବନ କାରଣରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପ୍ରତାପଗଡର ଏସପି ଦୀପକ ଭୁକାର କହିଛନ୍ତି, ଲାଲଗଞ୍ଜର କୋଟୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡିବାରୁ 25 ବର୍ଷୀୟ ଭୀମ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭା ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସର୍ଭେ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

