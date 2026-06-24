କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ, 3 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ
କୋଲକାତାର ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : June 24, 2026 at 7:53 PM IST
କୋଲକାତା: ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାର ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ବି ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତାର SSKM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | West Bengal CM Suvendu Adhikari arrives at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala.— ANI (@ANI) June 24, 2026
(Video: Suvendu Adhikari social media) pic.twitter.com/kRzNiX2AP4
ନିର୍ମାଣ ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି "ଏନଡିଆରଏଫ, ସେନା, ଏସଡିଆରଏଫ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । SSKM ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୮ ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । "
ଏନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପୋ ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି । "
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Indian Army other teams are carrying out the operation at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala. Latest visuals from the site. pic.twitter.com/5zsEMYYUbU— ANI (@ANI) June 24, 2026
ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ବିମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଲୁହା ବିମ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଉଠାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛନ୍ତି । "
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମର ଛାତ କାଷ୍ଟିଂ କାମ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Indian Army other teams are carrying out the operation at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala. Latest visuals from the site. pic.twitter.com/5zsEMYYUbU— ANI (@ANI) June 24, 2026
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର :- 1070, 8697981070, 033-22143526/22535185 ।
#WATCH | Kolkata | West Bengal | Search and rescue operation underway at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala. https://t.co/O68iBSS8Lb pic.twitter.com/rU10750Fnl— ANI (@ANI) June 24, 2026