ETV Bharat / bharat

କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ, 3 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ

କୋଲକାତାର ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

KOLKATA WAREHOUSE TRAGEDY
କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଲକାତା: ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାର ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ବି ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ (ETV Bharat)

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତାର SSKM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନିର୍ମାଣ ଗୋଦାମ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି "ଏନଡିଆରଏଫ, ସେନା, ଏସଡିଆରଏଫ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । SSKM ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୮ ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । "

KOLKATA WAREHOUSE TRAGEDY
କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାରାତାଲା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପୋ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି । "

ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ବିମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । କୋଲକାତା ପୋଲିସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଲୁହା ବିମ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଉଠାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଛନ୍ତି । "

KOLKATA WAREHOUSE TRAGEDY
କୋଲକାତାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଛାତ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମର ଛାତ କାଷ୍ଟିଂ କାମ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।"

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର :- 1070, 8697981070, 033-22143526/22535185 ।

TAGGED:

KOLKATA WAREHOUSE COLLAPSES
KOLKATA NEWS
WAREHOUSE COLLAPSES IN KOLKATA
କୋଲକାତା
KOLKATA WAREHOUSE TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.