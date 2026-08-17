ETV Bharat / bharat

ଲଖିସରାଇ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, 7 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 50 ହଜାର ଭକ୍ତ

ବିହାରର ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ସାତ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Bihar Lakhisarai stampede
ଲଖିସରାଇ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 9:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lakhisarai Stampede ବିହାର: ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ବିହାର ଲଖିସରାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇ 7 ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 50,000 ଭକ୍ତ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା । 12 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇ ପଠାଯିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲଖିସରାଇ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା:

ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ସକାଳ 3:30ଟାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା ।

ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ସକାଳ 6.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସକାଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ:

ବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଲଖିସରାଇର ଅଶୋକଧାମରେ ​​ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୋତେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।" ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ତାରପୀଠ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 6 ମୃତ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ୨ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା

TAGGED:

LAKHISARAI STAMPEDE DEATH
BIHAR TEMPLE ACCIDENT
ବିହାର ଲଖିସରାଇ ଦଳାଚକଟା
ASHOK DHAM TEMPLE
BIHAR LAKHISARAI STAMPEDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.