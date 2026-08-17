ଲଖିସରାଇ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, 7 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 50 ହଜାର ଭକ୍ତ
ବିହାରର ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ସାତ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : August 17, 2026 at 9:19 AM IST
Lakhisarai Stampede ବିହାର: ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ବିହାର ଲଖିସରାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇ 7 ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 50,000 ଭକ୍ତ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା । 12 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇ ପଠାଯିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲଖିସରାଇ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା:
ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ସକାଳ 3:30ଟାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା ।
ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ସକାଳ 6.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସକାଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"
लखीसराय के अशोकधाम की घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति…
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ:
ବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଅଶୋକଧାମ ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଲଖିସରାଇର ଅଶୋକଧାମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମୋତେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।" ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।