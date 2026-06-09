ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୮ ମୃତ
ଖୋହ ନାଗୋରିୟା ଅଞ୍ଚଳର ବାଣ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ପୋଲିସ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍, FSL ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ସମେତ ତଦନ୍ତ ଜାରି।
Published : June 9, 2026 at 8:56 PM IST
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ସହରର ଖୋହ ନାଗୋରିୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ସାରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୁଲିସ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRT) ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ଦେଶ ନାୟକ, ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର (CDDC) ଅମିତ ଶର୍ମା, ଏଡିଏମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡା.ଦୀପକ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖବର ପାଇ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ଦେଶ ନାୟକ, ଜୟପୁର ପୁଲିସ କମିଶନର ସଚିନ ମିତ୍ତଲ, ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ଡା. ରାଜୀବ ପାଚାର ଏବଂ ଡିସିପି (ପୂର୍ବ) ରଞ୍ଜିତା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍-CDDC ଅମିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଖୋହ ନାଗୋରିୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆୟେଶା ନଗର ତଲାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଥିଲା।” ଯାହା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଜୟପୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ସଚିନ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ବାଣ ଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନିକଟରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଣ ଗୋଦାମ ବେଆଇନ ଏବଂ ବେଆଇନ ଥିଲା। ଗୋଦାମ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ବେଆଇନ କାରଖାନା ଏବଂ ଗୋଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କାରଖାନା ଏବଂ ଗୋଦାମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। FSL ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅବହେଳା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାମସ୍ଥିତ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ତରଳ ଗଳିତ ଧାତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ୯ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।