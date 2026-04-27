କରଞ୍ଜିଆରେ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୪ମୃତ, ୩ ଗୁରୁତର
କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପୁଣି ଗୋଚିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରୋ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : April 27, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 4:22 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୋମବାର ଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦିନ । କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।
ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ବାଇକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଦମ୍ପତି ମୃତ
ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକାପୁର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ବାଇକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ବାଇକରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତା । ସେମାନଙ୍କର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଠ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
କାରକୁ ପିଟିଲା ବସ, 2 ମୃତ
ସେହିପରି 2ୟ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କାଦଡ଼ିହା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ । କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦଡ଼ିହା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ ସହିତ କାରକୁ ସାମ୍ନାପଟରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ କାରରେ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମିଳି ନ ଥିଲେ ହେଁ କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
