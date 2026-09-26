ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ମନଦୀପ କେ ଭଣ୍ଡାରୀ CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ
ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଲୋଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୀତାରାମ ଏହି ପଦବୀର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।
Published : September 26, 2026 at 11:39 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମନଦୀପ କେ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଜିଏମୟୁଟି କ୍ୟାଡରର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ସିବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ
ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଲୋଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୀତାରାମ ଏହି ପଦବୀର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଗତ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ ସେ ସିବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବାଦ କାରଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ଜୁନ ୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ସିବିଏସଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ କୁମାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାଗୁଲାପାଲୀ ଏବେ ବ୍ୟୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେବେ। ନାଗୁଲାପାଲୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାଡରର ୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଭି ପୋନ୍ନୁରାଜଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସରିତା ଚୌହାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ସିଂହ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ପି ହେମଲତା କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏବଂ ପିୟୁଷ ସିଂହ ବିଦ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେବେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଙ୍କିତା ମିଶ୍ର ବୁନ୍ଦେଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମନୀଷା ସେନଶର୍ମା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗିତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSE ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିବାଦ:ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୧.୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି-ସିବିଏସଇ