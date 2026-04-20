ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିବ ବର୍ଷେ, କାଶ୍ମୀରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ଆତଙ୍କି ଆକ୍ରମଣରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା; ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

Security tightened in Pahalgam, Jammu and Kashmir
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 7:19 PM IST

ଶ୍ରୀନଗର: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର କାଶ୍ମୀରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀମାନଙ୍କୁ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଷିକୀର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ 25 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋନି-ରାଇଡ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆସିବା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଏପରିକି ପ୍ରାୟ 50ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକସ୍ଥଳୀକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ପହଲଗାମ ପୁନର୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି । 'ମିନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ’ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଛାୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ପୂର୍ବଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଏବେ ଏକରମକ ପ୍ରସ୍ତୁର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପହଲଗାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋନି ଚାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ QR କୋଡ୍ ଆଧାରିତ ପରିଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋନି ଚାଳକ, ଫେରିୱାଲା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବାହାର ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାଦାତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ QR କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କୋଡ୍‌ରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଓ କାମ କରୁଥିବା ରୁଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ସମୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ।

କାଶ୍ମୀରରେ ଆୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (IGP) ଭି.କେ. ବିର୍ଦୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଖପାଖର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଓ ତାହାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ, CRPF, BSF, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ରେଳୱେ, ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ SDRFର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

