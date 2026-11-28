ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସରେ ନକ୍ସଲ ଲୁଚାଇଥିଲେ ୪.୨୯ କୋଟିର ସୁନା ଓ ୨୪୨୨୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜବତ କଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ
Naxalite Treasure: ବିଜାପୁରର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ।
Published : November 28, 2026 at 6:33 PM IST
ବିଜାପୁର (ଛତିଶଗଡ଼): ନକ୍ସଲମାନେ ମାଟି ତଳେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ୪.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ନଗଦ ୨୪ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ।
ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜାପୁରର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ (demining) ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର (dump) ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏଥିରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ।
ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ସଫଳତା:
ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ (DRG) ଏବଂ ବୋମା ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଦଳ (BDS)ର ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସ (steel container) ଭିତରେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ୩.୮୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା (ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି) ଏବଂ ୨୪ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଅର୍ଥ ରହିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ରଘୁବାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଉଦ୍ଧାର:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଭୈରମଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ମାଟି ତଳେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ DRG, ଭୈରମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏବଂ BDSର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, BDS ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସ ଠାବ କରିଥିଲେ ।
ବିଜାପୁର SP ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ୩୩ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ମୋଟ ଓଜନ ୩୩୦ ତୋଳା (୩.୮୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ)। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୁନାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪ କୋଟି ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟେପ୍ରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ୨୪ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
ସୁନା ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୈରମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି । ବିଜାପୁର ଏସ୍ପି ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନକ୍ସଲ୍ମାନଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ସ୍ଥାନରୁ (ଡମ୍ପ୍ରୁ) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ନକ୍ସଲ୍ ଡମ୍ପ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋଟ ୧୨.୩୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଜାପୁରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ