ସୁକମାରେ ବଡ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁଇ ମହିଳା ନକ୍ସଲଙ୍କ ସମେତ କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଇପର ମାଡବୀ ଦେବା ନିପାତ
ଟୁମାଲପାଦର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡି ଇଲାକାରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୋଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଏହିସ୍ଥାନରୁ 303 ରାଇଫଲ, ବିଜିଏଲ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ସୁକମା: ଛତିଶଗଡ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଭେଜ୍ଜି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗୁଫାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶନିବାର ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ବ ଗାର୍ଡ (DRG) 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜନ ମିଶିଲିଆ କମାଣ୍ଡର ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଇପର ମାଡଭି ଦେବା । ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରୁ 303 ରାଇଫଲ, ବିଜିଏଲ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ହତିଆର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଇପର ମାଡଭି ଦେବା ନିହତ
ଭେଜ୍ଜି ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ସୂତ୍ବରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ସଲ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ସକାଳେ ଡିଆରଜି ଦଳ ଟୁମାଲପାଦର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡି ଇଲାକାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେନାମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯିବାମାତ୍ରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳିଗୁଳା ବିିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଗୁଳି ବିନିମୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଡିଆରଜି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ନିହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡଭି ଦେବାଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି ।
ବସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷହେବ ନକ୍ସଲବାଦ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତରରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାନ କରାଯିବ । କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ସେନାର ସାହାସ ମାଓ ରଣନୀତିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ କରିଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସେନାମାନେ ଫେରିଲେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବି ନକ୍ସଲ ଯେପରି ନ ରୁହନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କିରଣ ଚଭନ ।
ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନାମ ଓ ପରିଚୟ
ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜନ ମିସିଲିଆ କମାଣ଼୍ଡର ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ସ୍ନାଇପର କେଣ୍ଟା ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଡଭି ଦେବା । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ନିହତ ନକ୍ସଲ ହେଲେ ପୋଡିୟମ ଗାଙ୍ଗି । ସେ ଜଣେ CNM କମାଣ୍ଟର ତଥା କୋଣ୍ଟା ଏରିଆ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ନିହତ ମାଓବାଦୀ ଜଣକ ହେଲେ କିସ୍ତାରାମ ଏରିଆ କମିଟିର ସକ୍ରିୟ ସହସ୍ୟ ସୋଡି ଗାଙ୍ଗି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ
ଏନକାଉଣ୍ଟରସ୍ଥଳରୁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ 303 ରାଇଫଲ, ଏକ BGL ଲଞ୍ଚର, ବ୍ୟାଗ, ବ୍ୟାଗପ୍ୟାକ ସହିତ ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ସୁକମା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ କିରଣ ଚଭନ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅପରେସନ ପରେ ଡିଆରଜି, ବସ୍ତର ଫାଇଟର୍ସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସ ଜାରି ରହିଛି ।
