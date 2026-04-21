ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026: ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲା
ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆଧାରରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫୨ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟ୍ ।
Published : April 21, 2026 at 3:24 PM IST
କୋଲକାତା: ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି: ମାଲଦା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ (ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା), ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର, କୁଚ୍ ବିହାର, ବୀରଭୂମି, ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ । ଏହି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କୁଚ୍ ବିହାର, ମାଲଦା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଥିବା ବେଳେ ବାକି ଚାରିଟି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ଅଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଥ୍ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ (୨୦୧୧ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆଧାରରେ ଏହି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାରଣରୁ ଭୋଟଦାନ ଦିନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRTs) ର ମୁତୟନ ସର୍ବାଧିକ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସାମୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, ECI 152 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2,193 କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRTs) ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟଦାନ କରାଯିବ ।
ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଂସା ଘଟଣା ଦେଖିଥିବା ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ 219ଟି କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRT) ରହିବ । ଏହି କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (QRT) କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଜଣେ ସବ-ଇନସ୍ପେକ୍ଟର- ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ ବୁଥରେ ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୁଥ-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମିଶନ ମତଦାନ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ଅବହେଳା କଠୋର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ (ACR) ଏବଂ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ