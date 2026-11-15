କାଲି ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍', ସମ୍ମାନିତ ହେବେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଯକ୍ତି
Ramoji Excellence Awards: ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସୋମବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : November 15, 2026 at 6:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ (Ramoji Excellence Awards)ର ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ସମୋବାର) ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ନିଜର ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରବ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
କେଉଁମାନେ ରହିବେ ଅତିଥି:
ବିଜୟୱାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଆସୁଛି । 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 89ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏହି ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ:
ଗତ ବର୍ଷ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ( ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା 5.30 ସମୟରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଡ.ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ 9 ଜଣ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ:
ଗତ ବର୍ଷ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (Youth Icon), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (Women Achievers) ଭଳି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଚଳିତ ଥର ଶିକ୍ଷା (Education) ଓ ମେଡିସିନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (Medicine & Health) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶହ ଶହ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା:
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ 'Eenadu' ଏବଂ 'ETV Bharat' ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (CMD) ସି.ଏଚ୍. କିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସ, କରୁଣା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ପ୍ରିୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା । ସେ ଏପରି ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ ।"
ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନୈତିକତା ଏକାଠି ଚାଲିପାରେ । ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ନୈତିକତା ବିହୀନ ବ୍ୟବସାୟ ଅସାର ଅଟେ ଏବଂ ସେବା ଭାବନା ବିନା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତାର କୌଣସି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ନଥାଏ । ଏହି ଦର୍ଶନ କେବଳ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳି ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ପିଢ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।"
ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅମ୍ଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ (ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ), ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲ୍ଲା (ୟୁଥ ଆଇକନ୍), ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲତା ଗଲି (ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା), ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ (ମାନବ ସେବା), ପ୍ରଫେସର ସତୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ (କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି), ଜୟଦୀପ ହାର୍ଡିକର (ସାମ୍ବାଦିକତା) ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ (ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ)।