ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟ'ର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାମ ବନଜୀ ସୁତାର
ରାମ ସୂତାର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଇଥିଲା ।
Published : December 18, 2025 at 1:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଖ୍ୟାତ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥପତି ତଥା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ରାମ ବନଜୀ ସୁତାରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ନଏଡାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ସେକ୍ଟର 19ରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସୁତାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଳା ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ରାମ ସୂତାର ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଇଥିଲା ।
ରାମ ସୁତାରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1925 ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଣ଼୍ଡୁର ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜେଜେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଆର୍ଟସରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ସାତ ଦଶକ ଧରି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି
-ଗୁଜରାଟସ୍ଥିତ 182 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟ । ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମା ।
- ସଂସଦ ବାହାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସୁଦୃଶ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମା
-ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥିବା 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା
-ଡା ବି.ଆର ଆମ୍ବେଦକର, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ମହାରାଜ ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶହଶହ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କର
ଭାରତ ସରକାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରାମ ବନଜୀଙ୍କୁ 2016ର ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, 199ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହିତ 2016ରେ ଟାଗୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଦ୍ଭାବ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାମ ବନଜୀ ସୁତାରଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ ସୁତାର ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅନିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର 1.30ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଚିଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ କମି 40କୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା । ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ 31 ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅନିଲ ସୁତାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
