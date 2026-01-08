'ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାରି କାନ୍ଥରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ'
2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଯୋଗର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ମତ ରଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ।
Published : January 8, 2026 at 8:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକାଡେମୀ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ (ASTC) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ (NASI), ଇନାଡୁ, ଇଟିଭି ଏବଂ ଇଟିଭି ଭାରତର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷାଗାରାରୁ ସମାଜ: 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଯୋଗର ଭୂମିକା । ( 'Lab To Society: Role Of Science Communication In Building Viksit Bharat @ 2047') । ବିଏମ ବିର୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାସ୍କର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୃଷ୍ଟିକର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରଗତି ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ, ଏମ ଏସ ସ୍ବାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ ସୌମ୍ୟା ସ୍ବାମୀନାଥନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
'ଇନାଡୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ'
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ । ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଇନାଡୁ ଗ୍ରୁପ ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ଇନାଡୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଲୁଗୁ ଖବରକାଗଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜଣେ ମାଗର୍ଦଶକ ଷ୍ଟାର । ଇନାଡୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ । ରାମୋଜୀ ରାଓ ତେଲୁଗୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚାରିକାନ୍ଥରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ ଘର।। "
'ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞାସା ଯେତିକି ରଖିବା ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ '
"ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ 'ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରମ' ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନରେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିହେବ । ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞାସା ଯେତିକି ରଖିବା ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ । ମାନଜ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଊମକି ଗ୍ରହଣ କରେ ।"
କଣ କହିଲେ ସୌମ୍ୟା ସ୍ବାମୀନାଥନ ?
ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷିକା ତଥା ସ୍ବାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡଃ ସୌମ୍ୟା ସ୍ବାମୀନାଥନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, " ବିଜ୍ଞାନ ଡିପ୍ଲୋମାସି କିଛି ସରଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ, ରୋଗଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକା ନାହିଁ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ । ମାନବ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ଦୟାଳୁତା ରାଜନୈତିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଡିପ୍ଲୋମାସି ବିଜ୍ଞାନ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ।
"ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲ୍ଯାବରୁ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ନେଇଯିବା ? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲ୍ୟାବରେ ଧଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା । ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଆସିଛି । ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ କମ୍ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଫୋଡେମିକ ସହିତ ଲଢିବା ଆବଶ୍ୟକ । "
ସୌମ୍ୟା ସ୍ବାମୀନାଥନ ଭାରତକୁ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନଦେବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି ଯାହା ଜଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଲୁକାୟିତ ଭୋକ ଏବଂ ସୂଷ୍ମ ପୃଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । " ଆମର ମତିଷ୍କ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ 20247ରେ ଭାରତକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବେ । ଆମକୁ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି । ବଢୁଥିବା ମୋଟାପଣ ଏହା ସବୁ ଆମର ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି କିଛି ନୁହଁ ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ନୂତନ ଔଷଧ, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାବା ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଆସିଛି । "
