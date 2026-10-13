ସିଜେଆଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ନିନ୍ଦା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଟାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରେ ।
Published : October 13, 2026 at 2:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିବୃତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ (SCBA) ନିନ୍ଦା କରିଛି । ବାର ଆସୋସିଏସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମର୍ଯ୍ୟଦାକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହିତ ସମାନ ।
ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଂପାଦକ ପ୍ରଜ୍ଞ୍ୟା ବଘେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୋମବାର କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ତେଣୁ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗରିମା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
କେରଲମ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଅଫିସିଆଲ ପେଜ Xରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାପପତି ଜଷ୍ଚିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଡିଲିଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । Xର ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, "ଡିଅର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜିବୁ ଯିଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ । "
କେରଳମ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେରଳମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିିଟି ସଭାପତି ସନି ଜୋସେଫ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ପୋଷ଼୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜୋସେଫ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପବ୍ଲିସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ KPCC ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇନ ଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ KPCC ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବିରୋଧ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଧିକାର । କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ନିନ୍ଦନୀୟ"।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବେ ଦିଗହୀନ ହୋଇ ପଡିଛି । ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନେତା ରହିବେ, ଯିଏ ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥିବା 200 ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରୁ ନ ଥିବେ ।ରିଜିଜୁ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । କଂଗ୍ରେସ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍, ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାର ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅଖିଳେଶ ମମତାଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା