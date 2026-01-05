2020 ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲା: ଉମର ଖାଲିଦ, ଶାରଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଗୁଲଫିଶା ଫାତିମା, ମୀରାନ ହାଇଦର, ଶିଫା ଉର ରେହମାନ, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଖାନ ଏବଂ ଶଦାବ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସମେତ ମାମଲାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Published : January 5, 2026 at 12:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2020 ମସିହାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡିତ ଏକ 'ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର' ମାମଲାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାରଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଜେଲରେ ରହିବେ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ମାମଲା ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ମାମଲାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ କର୍ମୀ ଗୁଲଫିଶା ଫାତିମା, ମୀରାନ ହାଇଦର, ଶିଫା-ଉର-ରେହମାନ, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଖାନ ଏବଂ ଶାଦାବ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
SC rejects bail pleas of activists Umar Khalid, Sharjeel Imam in Delhi riots case— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2026
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି । ଉମର ଖାଲିଦ, ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମ, ଗୁଲଫିଶା ଫାତିମା, ମୀରାନ ହାଇଦର, ଶିଫା-ଉର-ରେହମାନ, ଶାଦାବ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସମସ୍ତ ୭ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିବା ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାରଜିଲ ଇମାମ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା । କଠୋର UAPA ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଲିମ ଖାନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ମନା କରିବା ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍ (SLP) ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶୁଣାଣି ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଦାବିର ସମର୍ଥନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଲିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜାମିନ୍ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ (SG) ତୁଷାର ମେହେଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ହିଂସା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ "ସୁପରିକଳ୍ପିତ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ" ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ।
SC grants bail to activists Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd. Saleem Khan, and Shadab Ahmad in Delhi riots case— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2026
"ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହିଂସା ନଥିଲା; ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା," ଏସଜି ମେହେଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ଭାଷଣ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି "ସମାଜକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଲାଇନ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ନିଚ୍ଛକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ" ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ "ସହଯୋଗ କରୁ ନଥିଲେ" ଏବଂ "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ଧରି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ"।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବିଚାରକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରକୁ ଯାଇ 'ମୋତେ ଜାମିନ ଦିଅ' ବୋଲି ନ କହିବା। ଏହା ଏକ ନମୁନା ପାଲଟିଛି," ଏସଜି ମେହେଟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲିଦ, ଇମାମ ଏବଂ ମାମଲାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ UAPA ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ମାମଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଥିଲା ଯେ, କଥିତ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଏହା ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ "ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ଏବଂ "ଆର୍ଥିକ ଗଳାଘାତ" ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ "PAN-INDIA" ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା।
