ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତିଗତ ବୈଷମକୁ ନେଇ ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମବଳୀ; ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମରେ ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ଏଥିରେ ନ ଥିଲା ।
Published : January 29, 2026 at 5:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବା ୟୁଜିସିର ବିବାଦୀୟ ନିୟମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ୟୁଜିସିର ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ଏଥିରେ ନ ଥିଲା । ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଗତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ୟୁଜିସିର ଏହି ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2012ର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଗତ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଶାଣି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ୟୁଜିସିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭେଦଭାବ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦର୍ଶାଇ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ଆଣିଥିଲେ ।
ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ (ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମାନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ) 2026 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମିଟିଗୁଡିକରେ ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ।
ୟୁଜିସିର ରେଗୁଲସନ 2012 ବଦଳରେ ଏହି ନୂଆ ରେଗୁଲେସନ ଆସିଥିଲା । ତେବେ 2012 ନିୟମାବଳୀ ପରାମର୍ଶଦାୟକ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2026 ନିୟମାବଳୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ତେଣୁ ନୂଆ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଜାତି ଆଧାରିତ ଭେଦଭାବକୁ କଠୋର ଭାବେ SC, ST ଏବଂ OBC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭେଦଭାବ ଭାବେ ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବୈଷମକୁ କେବଳ SC, ST ଏବଂ OBCବଗର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ୟୁଜିସି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ତଥା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଗତ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ମନା କରିଦେଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପ଼ଡିପାରେ । ତେଣୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହମ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
କଣ ଥିଲା ବିବାଦ-
ୟୁଜିସିକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭେବଭାବ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାସଂଗଠନରେ ସମତା ସମିତି ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ୟୁଜିସି ଅଧିନିୟମ 2026 ଅନୁସାରେ ଏହି କମିଟିରେ ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହା ଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କଣ ଥିଲା ୟୁଜିସିର ନୂଆ ନିୟମ-
ପ୍ରତି କଲେଜରେ ଇକୁଆଲ ଅପର୍ଚୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାିତ EOC ଗଠନ କରାଯିବ ।
- EOC ପଛୁଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢା, ଫିସ ତଥା ଭେଦଭାବ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- କମିଟିରେଏସସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମହିଳା ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିବେ । ଏହି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟାକାଳ 2 ବର୍ଷ ରହିବ ।
- ପ୍ରତି କଲେଜରେ ସମତା କମିଟି ରହିବ ଏବଂ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରହିବେ ।
- କଲେଜର କଲେଜରେ ଏକ ସମାନତା ସ୍କ୍ବାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହା ପକ୍ଷପାତିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।
- ଭେଦଭାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ବୈଠକ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
- କଲେଜ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ।
- ଇଓସି ପ୍ରତି 6 ମାସରେ କଲେଜକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
- ୟୁଜିସି ଏକ ଜାତୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଲେଜର ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ।
- କଲେଜକୁ ଜାତିଗତ ପକ୍ଷପାତିତା ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁଜିସିକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
- ଗୁରୁତର ମାମଲାରେ ୟୁଜିସି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ।
- କଲେଜର ଡିଗ୍ରୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଦୂରଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇପାରେ।
