ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା; ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ରୋକ୍
Published : April 15, 2026 at 5:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା । ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟି ଆଣ୍ଟିସିପେଟରି ବେଲ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଆସାମ ପୋଲିସର ଏକ ଏଫଆଇଆର ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣଥିବା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.କେ ମାହେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାଲେଞ୍ଜକରି ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପବନ ଖେରା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶରମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହଛିି । ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବଚନ ସତ୍ୟାପାଠ ସମୟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଆସାମ ସରାକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ, ଖେରାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ବୟାନ ନାହିଁ ।
ସମସ୍ତ ଶୁଣାଣି ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛିି। ଏ ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି ।
