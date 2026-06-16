ETV Bharat / bharat

ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ନେଇ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍

ଆବେଦନରେ ନାଗରିକତା, ବାସସ୍ଥାନ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

SC seeks responses of Centre, States on plea for use of Aadhaar as identity proof only
ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ନେଇ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SUPREME COURT ON AADHAAR CARD, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (Unique Identification Authority of India- UIDAI) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନାଗରିକତା, ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖାଯାଉ । ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (UT)କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଆବେଦନକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ମାମଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଧାର କେବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ନାଗରିକତା, ବାସସ୍ଥାନ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ନୁହେଁ ।

ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ନୂତନ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଆଧାର କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଆଧାର ଆଇନ, ୨୦୧୬ର ଧାରା ୯, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ (RPA), ୧୯୫୦ର ଧାରା ୨୩(୪) ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪ ବିରୁଦ୍ଧରେ ।

ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଧାର ଆଇନ, ୨୦୧୬ର ଧାରା ୯ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, "ଆଧାର ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ।" ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, "ଆଧାର କେବଳ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ, ନାଗରିକତା, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ନୁହେଁ ।"

ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଧାର କେବଳ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ବୟସ, ନାଗରିକତା ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (ଫର୍ମ-୬)ରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତୁ- ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ବିନା ଫି'ରେ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତୁ- ଆଧାର ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ମାଗଣାରେ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍‌

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SUPREME COURT ON AADHAAR CARD
AADHAAR CARD CITIZENSHIP PROOF
AADHAAR CARD MISUSE PLEA
ଆଧାର କାର୍ଡ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
SUPREME COURT ON AADHAAR CARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.