DPDP ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶରେ ‘ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ’ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାବି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ।
Published : August 7, 2026 at 8:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସୋନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ (DPDP) ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ଆଇନରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, RTI ଆଇନ ଓ DPDP ଆଇନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ (Harmonise) କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ‘ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ’ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ RTI ଆଇନର ଧାରା 8(1)(j) ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର କୌଣସି ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ସେହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା।
ଏକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର କହିଥିଲେ ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାମଲା RTI ଆଇନର ଧାରା 8(1)(j)ର ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଅଟକାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ କିଛି ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଦାଲତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ, DPDP ଆଇନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ଦେଉନାହିଁ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ‘ଡାଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍’ଙ୍କ ସମ୍ମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥ୍ୟ ମିଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ମିଟାଇବାକୁ ହେବ।
ସେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ?
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଓ ଏନ୍.ଭି. ରମଣାଙ୍କ ରାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଦାଲତ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19(1)(a) ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର; ଉଭୟକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସହ ମୂଳ RTI ଆଇନ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସେହିପରି ଗୋପନୀୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ମୂଳ RTI ଆଇନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଗୋପନୀୟତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବ, କେବଳ ସେହି ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଛାଡ଼ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଆପତ୍ତି ହେଉଛି DPDP ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ RTI ଆଇନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ।
ଭୂଷଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।”
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ତାହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଯେପରି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସେପରି ନୁହେଁ। ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଏଠାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମେହେଟାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଭୂଷଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ଆଇନରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, “RTI ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇନକୁ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ପର୍ସୋନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଏବଂ RTI ଆଇନରେ କିପରି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଅଦାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଚାରପତି ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ ଯେ, RTI କେବଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ, “ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଚାରପତି ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ କି, ନାକି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମାନୁପାତିକ (Proportionate) ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର।
ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ RTI ଆଇନର ଧାରା 8(1)(j)ରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶରୁ ଛାଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ। DPDP ଆଇନର ଧାରା 44(3) ମାଧ୍ୟମରେ 2023 ମସିହାରେ RTI ଆଇନର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଚାହିଁବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଓ ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଏହି ସଂଶୋଧନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ‘ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ’ ଆଧାରରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନିକ ପ୍ରକାଶରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ତେବେ, ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେବାକୁ ଅଦାଲତ ମନା କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ, “ସଂସଦ ଆଣିଥିବା ଏକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।