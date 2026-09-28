ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସମବେଦନା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ; ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ
ସମବେଦନା ନୁହେଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର । ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By Sumit Saxena
Published : September 28, 2026 at 4:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଥିବା ଯୌନ ହିଂସା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡିକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ସଂଜ୍ଞାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପାର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଚଳନ୍ତା ସ୍ଲିପର ବସରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ପରି ଘଟଣା ସାମିଲ ଅଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର । ଜଷ୍ଟିସ ଜେ. ବି. ପାର୍ଡିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟୁଥିବା ଯୌନ ଅପରାଧ ଜନିତ ମାମଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡିକ 2012 ନିର୍ଭୟାକାଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି । ଜଷ୍ଟିସ ପାର୍ଡିୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସମବେଦନା ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସାମାଜିକ କୁ-ପ୍ରଥାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ରୋକିବା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ POCSO ଅଭିଯୋଗରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫକୁ ନାଁ; ସତର୍କ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, 2 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ