ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା: ଆୟକରରୁୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବାହାରେ 120 କୋଟିର ଗହଣା ଦେବାକୁ ରାଜିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ, କଡା ନିନ୍ଦା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମ ତଲାକ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, କାର କିଣିବା ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେବାପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
Published : April 14, 2026 at 8:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଜଣେ ମହିଳା କରିଥିବା ଦାବି ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳାଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଇନକମ ଟାକ୍ସରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ବିସ୍କୃୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବା ପତି ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଜର ସହମତି ଫେରାଇ ନେଇ ପାରିବେ । ହେଲେ ଯଦି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଜଷ୍ଟିସ ରାଜେଶ ବିନ୍ଦଲ ଓ ବିଜୟ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 142 ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଭଙ୍ଗ କରି ଏହି ଟୀପ୍ପଣି ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଆଇନସମ୍ମତ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯହି ଚୂଡାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ସାରିଛି ତେବେ ସେମାନେ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରୁ ଓହରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।
ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କୁ 120 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଓ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଚିକାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ ।
ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 2ୟ ଯାଚିକା ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ତର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯାହା କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏପରି ଏକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଆମକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି । ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏପରି ଅବମାନନାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା 2023-23ରୁ ପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ ମନେହୁଏ । ପତ୍ନୀ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଏର କରାଯାଇଛି । କାରଣ ପତ୍ନୀ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଓହରିବା ପରେ ଦେଖାଯଉଛି, ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ଆବଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ, ଏହି ମାମଲାଧାରା 142(1) ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
2000 ମସିହାରେ ଏମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 2023ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମ ତଲାକ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏକ କାର କିଣିବା ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେବାପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଇଥିବା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଉପହାର ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ । ତେବେ 2ୟ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାରସ୍ପରିକ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିିଥିଲେ ।
