ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ ରାୟ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାର SIR
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 27, 2026 at 3:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେସିଭ ରିଭିଜନ (SIR)କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏସଆଇଆର ବୈଧ ନେଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । SIR ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧିକାର କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି SIR କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପୂର୍ବଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବେଆଇନ କହି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନଗତ ବୈଧ ଅଟେ । ଏହା ଏକ ବୈଧ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ମତଦାତାଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭୋଟର ତାଲିକା ପୁନଃଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ବିହାରର ଆବେଦନକାରୀ କରିଥିବା ଦାଏର ଯାଚିକାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଗରିକତା ହରାଇବେ । ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ବରଂ ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନାଗରିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ପ୍ରଥମେ ବିହାରରେ ୨୪ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୦୦୨ କିମ୍ବା ୨୦୦୩ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଲିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରଥମେ ୧୧ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା।
